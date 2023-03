Hermano de Samara Cerpa cumplió el deseo de la adolescente asesinada: “Si me muero sacas la canción”

El 3 de noviembre de 2022, la vida dio un giro para Said, de 17 años, y su familia. Samara Cerpa había sido alcanzada por una bala perdida disparada en medio de un atraco en la ciudad de Barranquilla, Atlántico. Tuvo un deseo días antes de morir y su hermano mayor se lo concedió.

Ambos grabaron un tema que compusieron, ‘Nuestra luz’.

“Cuatro días antes de morir ella me dijo ‘hermanito, si yo me muero tú sacas la canción’, y yo le dije que no porque ella no se iba morir primero que yo”, contó Said, sin pensar que el presagio de Samara Cerpa se volviera realidad.

Para Said, su hermana brilla como una estrella, esa que hoy lo sigue inspirando para sacar adelante la canción que hicieron juntos.

Este adolescente tiene algo de consuelo por "cumplir lo que ella no pudo ahora por lo que le pasó, y también cumplir con la promesa, porque inesperadamente sucedió lo que ella me dijo".

Entre letras y recuerdos, los sentimientos de Yuranis Avendaño, mamá de Samara Cerpa, se mezclan. Por un lado, la tristeza que dejó el vacío del fallecimiento de su hija; por el otro, el orgullo de ver cumplir el sueño de dos hermanos: cantar juntos.

Ella quiere "que el nombre de mi hija se lleve en alto en cada persona que escuche la canción y la voz tan hermosa que ella tenía, y también que la gente recuerde cuando escuche su nombre de qué es hora de hacer justicia y que basta de tanta inseguridad en nuestro país".

Said sigue preparándose para cumplir sus sueños, como también lo hubiera hecho Samara Cerpa si la inseguridad no hubiera apagado su voz.



¿Cómo murió Samara Cerpa?

La adolescente de 14 años cursaba grado noveno e iba en un bus para su casa cuando fue alcanzada por una bala perdida, el 3 de noviembre de 2022.

Fue impactada por el proyectil luego de que un parrillero se bajara de una moto para arrebatarles el bolso a los ocupantes de otra motocicleta. En su huida, la presunta víctima de los ladrones corrió y disparó contra los delincuentes.

Metros más adelante, el conductor del bus donde viajaba Samara Cerpa se detuvo porque la menor de edad y un adulto mayor habían resultado heridos. Pese a la atención médica, la joven murió.

Una de las compañeras de la adolescente en el Colegio María Auxiliadora contó que su amiga “iba tan emocionada porque iba a ganar su año, porque estábamos emocionadas, porque ya habíamos ganado química, que era lo que más nos mataba”.