Hermano de Teo Gutiérrez es acusado por su exnovia de intentar ahorcarla

David Gutiérrez podría ir a prisión por la agresión que sufrió María Alejandra Galán. Fiscalía argumenta que la víctima corre peligro.

Según el testimonio de la excuñada del jugador de la selección Colombia, su pareja la agredió física y psicológicamente en medio de una escena de celos.

“Esta no fue la primera vez. Tuve la fuerza de demandarlo porque llegó al punto de que casi me mata, me estaba ahorcando, me alzó junto a la pared, mis pies quedaron colgando, luego me tiró al suelo, me golpeó y me agarró el pelo. Cuando me vio tirada en el suelo, en vez de auxiliarme, lo que hacía era agredirme psicológicamente”, aseguró la mujer en una entrevista telefónica con Blu Radio.

Aunque el acusado no aceptó los cargos por violencia intrafamiliar agravada, este jueves el juez 16 con funciones de control de garantías definirá si Gutiérrez será enviado a un centro penitenciario mientras se define su situación.