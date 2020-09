¡Héroes! Militares de la Armada salvaron a peatón arrastrado por un arroyo en Barranquilla

Videos aficionados registraron el momento en que Oswaldo Abello era arrastrado por la fuerza de un arroyo desbocado en Barranquilla. Algunas personas intentaban rescatarlo, pero la fuerza de las aguas no hacía la tarea fácil.

El hombre, de 46 años, recuerda que ya había perdido las fuerzas. No pudieron sostenerlo más y sintió que la corriente se lo llevaba.

“Iba atravesando el arroyo y en una de esas me llevó, me quitó los zapatos, el interior, la camisa, todo se lo llevó. Si no es por la gente de la Armada me hubiera muerto, porque tragué demasiada agua. Me estabilizaron y aquí estoy”, relata.

Oswaldo puede contar la historia gracias al cabo Yordi Beltrán, quien se lanzó al agua para salvarlo.

“No lograron sostenerlo por mucho tiempo… aguantaron hasta donde pudieron y en el transcurso que la corriente lo iba arrastrando logramos sacarlo”, explicó el integrante de la Infantería de Marina.

Los organismos de socorro advirtieron sobre la presencia de una onda tropical que está provocando intensas lluvias.

Publicidad

Además, fue avistada una tromba marina entre Puerto Mocho y la ciénaga de Mallorquín, frente a Barranquilla. El fenómeno generó pánico en las urbanizaciones ubicadas en el norte de la ciudad.

YT

Militares de la Armada salvaron a peatón arrastrado por un arroyo en Barranquilla

Oswaldo Abello reconoce que, de no ser por ellos, “me hubiera muerto”. En video quedó registrado el angustioso rescate.