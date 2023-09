Hinchas atacaron a jugadores en el estadio moderno Julio Torres de Barranquilla

En medio de un partido del torneo nacional sub-17, varios jugadores resultaron heridos luego de que hinchas ingresaron a la cancha del estadio moderno Julio Torres, al suroriente de Barranquilla, para atacarlos.

Puede leer: Casa de Flabio Torres fue asaltada mientras el técnico dirigía partido del Deportivo Pasto

Los jugadores del equipo Maracaneiros, de Bogotá, permanecieron cerca de 4 horas retenidos después de ser atacados por aficionados del Club Deportivo Boca Juniors de Soledad, en la fecha 4 del torneo nacional sub-17.

El altercado ocurrió faltando 5 minutos para que terminara el compromiso deportivo. Según narró uno de los jugadores del Club Deportivo Maracaneiros, cuando empezaron a ver humo y bengalas, el juez intentó ingresar a la cancha para acabar el juego y ahí fue “cuando se nos viene todo el banco de ellos. El profe me dice unas cosas, cuando yo siento un puño, me pegó casi tres puños a un jugador. Me tumbaron, nos agredieron. Y la gente que estaba en la tribuna se bajó, aproximadamente eran 80 personas y nosotros éramos 20”.

Publicidad

Los padres de familia están preocupados porque a los 16 jugadores también les robaron sus pertenencias, entre ellas dinero en efectivo, maletas y documentos. Los jóvenes deben regresar el día de mañana, lunes 17 de septiembre, en un vuelo hacia Bogotá.

Publicidad

Por medio de redes sociales, el Club Deportivo Maracaneiros denunció que también los padres de familia y la policía sufrieron agresiones físicas.

Incluso, tras el altercado, los menores quedaron atrapados en el camerino. Las autoridades se encuentran investigando lo sucedido.