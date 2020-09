Hombre que golpeó a pediatra y su empleada dice que está “avergonzado” y “a disposición de la ley”

Por un puñetazo que le propinó a la médica Dalila Peñaranda y por las patadas que le dio a la empleada doméstica Carmen Pérez cuando estaba indefensa en el piso, Jalim Rebaje, el señalado agresor, ofreció disculpas públicas.

El hombre se pronunció a través de un video en el que apareció acompañado de su esposa y sus dos pequeños hijos.

“Quiero pedir disculpas a la doctora Dalila Peñaranda y a la señora carmen Pérez por lo que pasó ese día, que nos encontrábamos en una fiesta. Quiero pedirle disculpas a la Secretaría de la Mujer, a nuestra gobernadora y a todas las mujeres de la Nación por lo ocurrido. Quiero decir que estoy a disposición de la ley para cualquier situación que se presente”, dijo Rebaje García.

Y agregó: “quisiera que este caso que ocurrió sirva de ejemplo para que no vuelva a pasar este caso tan feo, tan horrible. Me siento avergonzado, (que) no vuelva a ocurrir en ninguna parte del mundo. Yo tengo madre, tengo esposa, tengo hijas”.

El caso que ahora está en poder de la Fiscalía ocurrió en un edificio del norte de Barranquilla, luego de que la profesional de la salud les pidiera a sus vecinos, con apoyo de la Policía, bajar el volumen de la música.