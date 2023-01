Hombre que ingresó a la playa antes del horario permitido se ahogó en Bocagrande

La víctima aún no ha sido identificada. Entre el 1 y 6 de enero, el cuerpo de salvavidas ha rescatado a 63 bañistas en Cartagena.

El hombre es el primer ahogado reportado en La Heroica durante 2020.

Según testigos, el sujeto ingresó a la playa antes de las siete de la mañana, en un horario que no es permitido por las autoridades.

“Nosotros vimos que él se metió muy temprano, no estaban los salvavidas, las personas que dan las recomendaciones”, detalló Éver Gamboa, que se encuentra de turismo en Cartagena.

Minutos después, el joven se ahogó en las playas de Bocagrande y fue llevado a Medicina Legal, donde está como NN, pues al momento de ser rescatado no portaba documentos.

Joel Barrios, comandante del Cuerpo de Bomberos de Cartagena, enfatizó a los visitantes “que el horario de playas es de 7:00 de la mañana a 6:00 de la tarde, igualmente que no ingresen al mar en estado de embriaguez, porque hemos tenido muchísimos rescates por esto”.

De los salvamentos que han hecho en las playas, 27 han sido de menores de edad, por lo que el funcionario hizo un “llamado a los padres de familia, un menor de 12 años debe estar al cuidado de sus padres, es una responsabilidad”.

Algunos bañistas le piden a la Alcaldía de Cartagena que mejore la señalización en las playas para poder observar la peligrosidad en las mismas.