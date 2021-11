Hombre que le disparó tres veces a su exnovia está a punto de quedar libre

El 24 de junio fue uno de los peores días en la vida de Anthia Amador. Su exnovio le disparó tres veces, en el municipio de Soledad , Atlántico.

“Me dio tres tiros. El primero me lo dio por mi hígado, tengo dos operaciones de hígado. El segundo me lesionó el pulmón, tengo seis cirugías en el pulmón. Y el tercer impacto me lo dio en mi cráneo, en mi cabeza”, relata la víctima.

Lo insólito es que antes de ese ataque también le había disparado a su hermano, igualmente en el rostro.

Mientras las víctimas se recuperaban en una unidad de cuidados intensivos el victimario fue capturado, pero ahora está a punto de quedar libre por vencimiento de términos.

“La Fiscalía dice que lo mío es un simple caso de tentativa de feminicidio, no me dan seguridad de que lo juzguen, de que lo judicialicen tan pronto. Estamos vivos por la misericordia de Dios”, lamenta Anthia.

Para Carlota Sucre, de la veeduría nacional de Mujer y Género, “el hombre nada más está esperando simplemente para ir de nuevo a matar a la mujer” y manifestó que buscará un diálogo con la Fiscalía General de la Nación “para que se acabe la permisividad”.

Líneas para denunciar violencia sexual o intrafamiliar en Colombia:

Línea Nacional: 155

Policía Nacional: 123

Línea Fiscalía General de la Nación: 122

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar: 018000 918080.

Línea de Protección para niños, niñas y adolescentes: 141

WhatsApp: 320 239 1685 – 320 865 5450 – 320 239 1320