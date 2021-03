Tras pedir una cita médica, hombre se dio cuenta que lo habían dado por muerto hace 4 meses

Durante más de cuatro meses, Ángel María Solano, un hombre de 82 años, fue dado por muerto, al parecer, por el Hospital de Barranquilla , mismo en el que lo habían atendido hace 12 años.

En ese centro médico habrían certificado su defunción, por lo que la Registraduría le dio de baja a su cédula.

Con humor, Ángel María asegura que la noticia de su muerte lo sorprendió mientras estaba vivito y coleando.

“Yo me sorprendí, me dijeron que estaba muerto, que aparecía como fallecido. Como jamás lo anunciaron no me di cuenta. En la calle me vacilan, me dicen ‘el difunto’”, contó.

La insólita historia se remonta al 13 de octubre pasado con el fallecimiento de un habitante de calle en el Hospital de Barranquilla. El difunto tenía el mismo nombre y número de cédula de Ángel María.

Fue solo hasta cuando la familia solicitó atención médica para el hombre de 83 años cuando se dieron cuenta de la anomalía.

“Yo le solicité una cita en enero para un medicamento que corresponde a su tratamiento y me dicen que mi papá aparece como fallecido. Me acerco al Hospital de Barranquilla y me entregan epicrisis y acta de defunción de la persona fallecida, no es mi papá porque está vivo”, indicó Didier Solano Díaz, hija del supuesto fallecido.

Por solicitud del centro médico, la Registraduría le dio de baja a la cédula del hombre de 83 años.

“Yo lo que necesito es el seguro de salud de mi papá porque es una persona que está enferma del corazón, de los riñones, es diabético y sufre de hipertensión”, indicó su hija.

Mediante un comunicado, la Red Hospitalaria del Distrito manifestó que “no hay evidencias de fallas preliminarmente, hasta ahora la revisión apunta a que no hay fallas nuestras, sino un posible caso de suplantación de identidad”.