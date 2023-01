Hongo en cultivos de banano empezó a afectar el empleo en La Guajira

Trabajadores de las fincas afectadas y vendedores de la fruta dicen que ya comienzan a sentir los estragos de la peste que acabó con 175 hectáreas de plantación.

"Aquí la mayor fuente de empleo es en las bananeras y muchos de nuestros compañeros están quedando sin trabajo por el hongo Fusarium que apareció hace no más de seis meses", afirmó Dalmir Mesa, empleado de las bananeras.

Los protocolos de cuarentena se mantienen en algunas fincas afectadas, y en las regiones que cultivan banano y plátano se adoptaron estrictas medidas de bioseguridad para evitar la llegada del hongo.

Dichos controles incluyen el lavado especial de botas, ropa y aseo de llantas de vehículos que ingresan a los cultivos.

Asimismo, el presidente de la Asociación de Bananeros del Magdalena y La Guajira dijo que el hongo está controlado en 175 hectáreas de banano de 2.500 sembradas en La Guajira, y explicó que esta situación tampoco repercute en las exportaciones ni en el consumo.

"El Fusarium afecta la raíz y el tallo, es decir, la fruta no se ve afectada, el consumo del banano no tiene ningún riesgo para la salud, es decir, podemos seguir consumiendo banano con total tranquilidad porque el hongo no está presente en la fruta como tal", dijo José Zúñiga, presidente de dicha asociación.

Los bananeros del Magdalena esperan que la producción siga creciendo; en el último año, las exportaciones de banano aumentaron en un 12%.

Uno de los mayores productores es el Magdalena, que cuenta con 12.500 hectáreas de tierra cultivada con banano, lo que corresponde al 40% del producto final para exportación a Estados Unidos y la Unión Europea.

En contexto: Gobierno declara emergencia nacional por presencia de hongo que ataca cultivos de banano y plátano