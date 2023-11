Huyendo de la guerra en Gaza, familia palestina llegó a Barranquilla: “Había muchos niños muertos”

En Barranquilla ya se encuentra la familia palestina que huyó de la guerra en Gaza. Acompañados por algunos integrantes de la comunidad palestina en la capital del Atlántico quieren tener una nueva vida en paz y tranquilidad.



Esta familia palestina tuvo una travesía de cinco días desde que decidió salir de Gaza para viajar hasta Barranquilla, huir de la guerra y empezar una nueva vida. La nacionalidad colombiana de uno de sus integrantes fue el soporte para que pudieran viajar. Sin embargo, entre lágrimas Samaher Ali hace un llamado a los gobiernos.

“La vida (allá) es difícil, es imposible, nadie quiere dejar su país. Yo amo mi país, queremos vivir en paz, pedimos a todo el mundo, a los países árabes, que ayuden al pueblo palestino a tener sus derechos de seres humanos libres”, pide Samaher Ali masry, palestina con nacionalidad colombiana.

Hace más de 40 años, Basel Al Sahli no visitaba Barranquilla, su tierra natal, la que hoy le abre las puertas a su familia para dejar atrás los horrores de la guerra.

“Vinimos aquí para vivir en paz, para darle seguridad, porque en Gaza no había, había muchos niños muertos en la calle, hay mucha gente todavía está muerta bajo los escombros. Gaza fue destruida y la gente se ha muerto y hay muchas personas bajo los escombros”, dice Basel Al Sahli, colombo-palestino.



Sin nada, con miedo, con tristeza, esta familia salió de Palestina y asegura que no tienen posibilidades de retornar al Medio Oriente. En La Arenosa buscan nuevas oportunidades y, sobre todo, tranquilidad en su nuevo hogar.



“Nosotros allá vivimos con miedo, sin comida, sin luz, con miedo. Bombardeos todo el tiempo, no era vida, era imposible. Aquí me siento seguro, aquí no tengo miedo, lo que yo sentía en Gaza”, contó Ali Zaid Almassri, uno de los más pequeños.

La familia tenía una finca en Gaza y, luego de dejar todo atrás, espera aprender pronto el idioma español e iniciar una nueva vida.