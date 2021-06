Iglesia Pentecostal Unida apelará fallo en su contra por los 33 niños muertos en Fundación

El pastor Álvaro Torres, presidente de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, dijo que apelará el fallo en el que los condenaron a indemnizar con $25.000 millones a las familias de los 33 niños muertos en Fundación, Magdalena, en el incendio de un bus en el año 2014.

En diálogo con Blu Radio, el religioso sostuvo que la Iglesia Pentecostal Unida que él dirige “nunca hizo un contrato con esa persona”, el conductor Jaime Gutiérrez Ospina -ya condenado por la tragedia-, sino que fue “un feligrés que quiso ayudar a los niños y llevarlos a su casa en bus y contrató un bus, y no la iglesia, y eso es lo que estamos discutiendo”.

Insistió en que “nunca se le dio dinero para eso. Una persona, a nivel personal, quiso hacer un favor, obviamente con mucha torpeza, al contratar un bus que él no sabía si tenía los documentos en regla, sus seguros, sus cosas, pero aquí están diciendo que la iglesia nunca contrató a ese señor”.

Fue enfático en sostener que no existe “una firma mía o del pastor contratando ese vehículo, tampoco fue un contrato verbal del pastor”.

“De hecho, el bus ni siquiera salió de la iglesia”, afirmó.

Sobre por qué el juez emitió ese fallo, consideró que “él tiene la idea de que porque es de la iglesia, la iglesia debe responder por eso. Pero qué tal que la iglesia católica respondiera por cada acción de cada católico”.

El pastor Torres afirmó que la Iglesia Pentecostal Unida asistió en su momento a las familias de los 33 niños muertos en Fundación “y nos costó más de 1.000 millones de pesos, con nuestros psicólogos, ayudas materiales, así que insensibilidad nunca hemos mostrado”.

Por eso manifestó que "el problema no es si vamos a pagar o no, sino determinar quién es responsable. El problema de una iglesia no es aceptar si tiene que dar un dinero o no, sino que es más importante para nosotros saber que no fuimos negligentes o imprudentes o que fuimos responsables de la muerte de un montón de niños, que nos duelen con toda el alma”.

“El tema del dinero es secundario. No tenemos ese dinero, pero cuando uno sabe que es responsable, haría lo que sea por buscar cómo pagar”, manifestó sobre la tragedia en la que resultaron 33 niños muertos en Fundación.

“Tenemos un derecho de apelación y haremos uso de ese derecho”, dijo.