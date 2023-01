Impactante momento en que lancha arrolla a dos turistas en Barú

Iban montados en un bote cuando fueron embestidos. Sufrieron varias fracturas y uno, incluso, perdió parte de los dientes. Todo quedó grabado en video.

Julián Casasbuenas, uno de los afectados, narró los momentos de pánico que vivieron junto a su hermano.

“Alquilamos una cosa que le dicen dona para dar una vuelta. Estábamos en eso con mi hermano y se nos vino una lancha de frente. A pesar de los gritos de mi hijo, hicieron caso omiso y nos impactó. Las consecuencias fue que quedamos los dos lesionados y no pasa nada”, recalca.

Agrega que ambos sufrieron heridas muy serias.

“Me fracturó el maxilar superior, me quitó todos los dientes de la parte de arriba, me lesionó la muñeca, la pierna izquierda y el tobillo. A mí hermano le fracturaron un brazo, la muñeca y la mano”, dice.

La víctima hace un llamado a las autoridades de Cartagena para que pongan en cintura a los propietarios de esas lanchas, pues no es la primera vez que se producen accidentes de este tipo o inclusive fatales.

Los guardacostas informan que no han encontrado la lancha comprometida en estos hechos.