Impactante relato de pescador que sobrevivió en altamar: “Eso fue obra de Dios”

A don Ovidio Lesmes, un pescador que sobrevivió en altamar, le dieron otra oportunidad de vida. Fue rescatado en las playas de Punta Aguja, en Santa Marta, tras pasar más de 14 horas en el agua, aferrado a un tanque con gasolina luego de que una enorme ola lo hiciera naufragar .

"Claro que volví a nacer porque 14 horas nadando. Yo salí diez millas afuera aproximadamente y después me devolví nadando, eso es una hazaña que yo como ser humano no tengo capacidad de hacerlo. Eso fue una obra de Dios", manifestó.

Publicidad

Don Ovidio nadó diez millas náuticas, algo así como 16 kilómetros entre la penumbra de la noche, en medio de la inmensidad del mar. Su consigna era llegar a tierra firme: "Uno dice que uno domina a la mente y es verdad porque yo no me resigné, y yo decía: bueno, si no me deshidrato yo llego, y nunca me deshidraté; evité tomar agua de mar porque si lo hacía perdía y eso lo hice por instinto".

Una vez en tierra, semidesnudo y quemado por el sol, este pescador encontró una nueva señal para sobrevivir. "Entré donde habían un poco de botellas vacías y empiezo a rebuscar todas las botellas y encuentro un poquito de agua dulce. Ya después encontré una de gaseosa que estaba semienterrada y tenía un dedo de la bebida, y con eso me mojaba los labios y pasé toda la noche".

Publicidad

Tras permanecer 44 horas sin comer ni beber agua dulce, don Ovidio fue rescatado en un acantilado gracias a un amigo pescador y a la Armada Nacional.

Yo me pongo a mirar cómo me subí yo a ese acantilado, cómo me subí yo para que la ola no me reventara donde quedé yo. Esa vaina es un poco de puyas y de piedras que fue increíble que yo bajara y pudiera abrazar la piedra

Publicidad

A pesar de esta travesía que por poco le cuesta la vida, don Ovidio asegura que no dejará de pescar: "Eso es un hobbie. Eso es difícil de decir uno no, porque es lo que me gusta y qué puedo hacer yo para cambiar las cosas".