Impactante video: conductor borracho arrolló a una pareja en Cartagena

En video quedó registrado el impactante accidente ocurrido en Cartagena el pasado 31 de octubre cuando un conductor en estado de embriaguez arrolló a una pareja de esposos que se encontraba en un andén a las afueras de una tienda, en el sector Las Margaritas del barrio Los Cerezos.

Jorge Castilla y su esposa, Enith Silva, relataron a Noticias Caracol cómo fue el accidente del que aseguran salieron vivos de milagro.

“Todo sucedió en segundos, yo creo que fue un milagro de Dios porque de otra manera no estuviéramos contando esta situación. Yo no sé qué pasó, solo recuerdo que empujé a mi señora y alcancé a saltar, ya de ahí no recuerdo más nada; el carro me tiró a la terraza de la tienda y cuando recuerdo estaba en la clínica”, contó el hombre que sufrió traumas en el cuello, la cadera y ambas piernas.

Tanto a Jorge como a su esposa les dieron 30 días de incapacidad.

“Gracias al empujón que me dio mi esposo estoy viva, porque de lo contrario hubiese sido yo la primera que hubiese caído y detrás me hubiese llevado a mi esposo. Yo estaba delante, él me empujó y yo me fui al andén, yo me paré del desespero a buscarlo a él pensando que estaba debajo del carro y ahí fue cuando la gente nos socorrió y nos llevaron a la clínica. Yo me siento adolorida todo el cuerpo. Gracias a Dios, no me fracturé nada”, señaló Enith.

De acuerdo con las autoridades, el causante del accidente es un hombre de aproximadamente 30 años, quien se ha hecho responsable de lo sucedido, aunque no ha sido detenido.