Impactante video: ladrón cogió a puños a una mujer porque no pudo robarle la moto

Ladrón cogió a puños a una mujer porque no pudo robarla, lo que ha causado indignación en Santa Marta. La agredida dice que “nunca en la vida me había pasado algo así”. Comunidad denuncia que no es la primera vez que el sujeto y su cómplice cometen hurtos.

Las imágenes, captadas por una cámara de seguridad, muestran a Tatiana Jacivi que acababa de dejar a una prima en su casa sobre las cuatro de la madrugada en el barrio Luz del Mundo, en el occidente de la capital del Magdalena.

Ella guarda su celular en la cajuela de su moto y de repente, por la vía, aparecen dos hombres. El parrillero se baja del vehículo, aún en movimiento, y le pide las llaves a la víctima, quien, en una reacción valiente pero arriesgada, las lanza al aire.

"El ladrón cogió a puños a una mujer porque se enfureció al no poder cometer el crimen", según testigos.

Tatiana reconoce que reaccionó así “porque no lo veo armado”, pero “me agrede de la rabia, de la impotencia que no pudo llevarse mi moto”.

La mujer recibió golpes en el cuello, espalda y rostro.

"Hoy fui yo, mañana puede ser otra, gracias a Dios no me pasó nada, pero en realidad nunca en la vida me había pasado algo así", admitió la víctima.

Casos como el del ladrón que cogió a puños a una mujer no son los primeros registrados en Santa Marta.

Juan Colina, residente del sector, afirma que ahora se registran "muchos atracos en moto, arrebato de teléfonos, de todo, y de noche no se puede andar después de las seis".

Según el coronel Óscar Solarte, comandante de la Policía de Santa Marta, “ya hemos recibido importante información de la ciudadanía sobre la posible individualización y ubicación” de los ladrones.

Tatiana interpuso la denuncia ante la Fiscalía y espera que capturen a este par de atracadores.

