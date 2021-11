Imponen multa de 21 millones de pesos a conductor borracho que atropelló a pareja en Cartagena

En Cartagena, una pareja de esposos fue arrollada por un conductor borracho. Los heridos se recuperan en casa tras ser atendidos en una clínica de fracturas. Una cámara de seguridad captó el momento en el que los transeúntes fueron embestidos por el vehículo.

A los lesionados les dieron 30 días de incapacidad.

“Todo sucedió en una fracción de segundos. Yo creo que fue un milagro de Dios, porque de otra manera no estuviéramos contándolo. Quedé con la pierna enyesada, traumas en cuello, cadera y piernas”, indicó Jorge Castilla, hombre arrollado.

Entretanto, la mujer expuso que sus lesiones pudieron haber sido peor, pero su esposo la salvó.

“Él me empujó y yo me fui para el andén. Luego me paré para buscarlo, pensando que había quedado debajo del carro. En ese momento la gente nos socorrió y llevó para la clínica. Siento adolorido todo el cuerpo”, agregó Enith Silva.

Publicidad

El test de alcoholemia indicó que el chofer del vehículo presentaba tercer grado de embriaguez.

El conductor borracho no fue capturado, pero recibió un comparendo por 21 millones de pesos.