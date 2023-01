Incendio en Barú: gigantescas llamas arrasaron con lujosos hostales y restaurantes

La explosión de una pipeta de gas habría causado la conflagración, que dejó incalculables pérdidas materiales. No se reportaron víctimas.

Los turistas, comerciantes y nativos hicieron cadenas humanas para apagar las llamas de hasta 7 metros que devoraron cabañas de dos y tres pisos en el exclusivo sector de playa Tranquila.

“Si no es porque los demás ayudan esto se hubiera quemado todo. En sí hubo muchas pérdidas, gracias a Dios no hubo ninguna persona quemada, si no fuera por los turistas que hicieron cadenas para el agua”, contó Loy Julio, trabajador de uno de los negocios quemados.

La comunidad informó que el cuerpo de bomberos envió una máquina y un carrotanque desde Cartagena, pero la ayuda llegó muy tarde.

“Cuando ellos llegaron acá no había nada que hacer”, expresó Junior Leal, trabajador de un establecimiento afectado.

La Policía metropolitana de Cartagena también brindó ayuda para apagar la conflagración.

El incendio se extendió por cerca de 7 horas.