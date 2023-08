Incendio en Santa Marta dejó completamente destruidos más de 10 locales: “Todo se dañó”

La madrugada de este miércoles, 23 de agosto, un grave incendio en Santa Marta dejó prácticamente destruidos 12 locales comerciales de los más de 400 que hay en el mercado público de la capital del Magdalena.



Las llamas, que según comerciantes del sector se originaron en una esquina en la que funciona una peluquería, consumieron rápidamente varios locales que hay en la zona aledaña.

“Yo no sé qué fue lo que pasó, pero me dicen que el incendio comenzó en la esquina donde están los peluqueros, y me llamaron a las 6:00 a.m., pero eso cogió rápido. Yo pude haber salvado si eso se demora, pero como aquí venden plástico, allá venden plástico, (eso) cogió la ropa”, comentó una comerciante de la plaza en la que se presentó este incendio en Santa Marta.



Según la mujer, perdió toda su mercancía: “No hay nada, todo se dañó, yo vendo hamacas, vendo ropa nueva de hombre, de niños, niñas, de dama, vendo de todo”, por lo que les pidió a las autoridades que cumplan con las ayudas, pues en una ocasión anterior en la que también enfrentaron un incendio en Santa Marta “me dieron 9 millones de pesos” y eso “no alcanzó, mientras yo debía 36 millones de pesos”.

En la zona del incendio en Santa Marta, los comerciantes siguen llegando a sus puestos mientras esperan respuestas de las autoridades sobre lo sucedido.