Indignación en Malambo por aberrantes casos de maltrato animal: ¿qué dicen las autoridades?

Una grave situación de maltrato animal se registró en el municipio de Malambo, Atlántico, donde en los últimos días han sido encontrados perros amordazados y con heridas en su cuerpo. Los caninos han sido encontrados cerca del arroyo de San Blas.

En un video se observa cómo rescatan a uno de los perros lanzados al arroyo San Blas, amordazado y con un saco atado a su cabeza. Las impactantes imágenes han causado rechazo entre comunidades animalistas.

"Llevamos más de 10 años en esta labor, pero los casos de maltrato que nos han denunciado y que no hemos recibido en ninguna otra ciudad, son casos realmente muy aberrantes, crueles, que nos dejan a todos sin palabras”, dijo Laura Rodríguez, directora de la fundación Adopta, no compres.

En la última semana, habitantes del sector han encontrado a por lo menos tres perros en condiciones similares.

"Estamos en un sitio donde no hay la suficiente educación ni el suficiente amor por los animales. La parte social es muy fuerte, entonces pues la gente no se preocupa, se preocupa por el bienestar de ellos y no de los animales. Es triste todo esto”, señaló Víctor Vélez, habitante de Malambo.

Ante estos casos las autoridades hicieron un llamado a la comunidad para denunciar a los responsables de este delito contra los animales.

"Evitar que esto se siga presentando, entonces aquí estamos dando una recompensa de 500 mil pesos para las personas que den información de la persona, las personas o los individuos que están atentando contra nuestros animales”, informó Jhon Noreña, funcionario de la Alcaldía de Malambo.

Entre tanto, fundaciones animalistas pidieron entregar en adopción a las mascotas que no puedan tener en casa para evitar que los perros terminen maltratados en las calles.