Indignación en Santa Marta por liberación del ‘Demonio de Taganga’ en Lisboa

Assi Moosh fue capturado en Portugal el pasado 22 de mayo. Sin embargo, una juez lo dejó libre al considerar que no tenía delitos que pagar en el país europeo.

El ‘Demonio de Taganga’, como fue apodado, es señalado por las autoridades colombianas de ser el líder de una red de proxenetismo que operaba en Santa Marta y Cartagena, la cual ofrecía paquetes de turismo sexual y narcoturismo a ciudadanos extranjeros.

Las autoridades en Santa Marta dicen que reforzarán la seguridad para evitar el retorno del israelí a la zona, donde aún tendría socios y conexiones ilícitas.

De acuerdo con las autoridades, Assi Moosh ingresó en varias oportunidades a Colombia, después de su expulsión en 2017, utilizando identidades falsas.

"Se emitieron todas las alertas necesarias para prevenir, en caso tal de que este sujeto intente ingresar a territorio colombiano. Ya Migración Colombia ha dicho que no se va a permitir bajo ninguna razón su ingreso”, aseveró aseguró Camilo George, secretario de Seguridad de Santa Marta.

Asimismo, el hombre era el dueño de un hotel-fortaleza conocido como ‘Casa Benjamin’, donde se realizaban bacanales de hasta una semana, llenos de alcohol, drogas y prostitución de menores.

"Se ofrecían fiestas hasta el amanecer con excesos en cuanto al consumo de drogas y prostitución de todo tipo. Esto tenía en gran medida permeado al balneario de Taganga y, después de la intervención que se hizo, esa población ha resurgido", aseguró George.

Le puede interesar: Tras deportación del israelí Assi Moosh, habitantes de Taganga sienten más tranquilidad Assi Moosh, tiene cargos pendientes en Colombia por los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito, turismo sexual e inducción a la prostitución con menor de 14 años.

Dentro del proceso que se lleva contra el ‘Demonio de Taganga’, el pasado 27 de junio se intentó mantener una audiencia con el acusado vía internet, sin embargo, a los 5 minutos de iniciada la videoconferencia, Assi Moosh aseguró que no entendía español y no podía responder, lo que fue corroborado por un traductor.

