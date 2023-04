Indignante: a un turista mexicano le cobraron en Cartagena un millón de pesos por un masaje

Lamentablemente, en las playas de Cartagena insisten en estafar a los turistas. En las últimas horas se conoció que una masajista le cobró un millón de pesos por 10 minutos de masaje a un ciudadano mexicano.

Dicha masajista está siendo buscada por la Policía de Cartagena para imponerle un comparendo tras conocerse el cobro excesivo a un turista mexicano en las playas de Bocagrande.

“Están dañando la playa. ¿A ti te gustaría que te cobren tres almuerzos si tú pides dos? ¿A ti te gustaría?”, se alcanza a escuchar al turista en un video que denunciaba este hecho.

Por su parte, otras masajistas dicen estar muy afectadas por situaciones como esta.

“No nos conviene eso, nos está yendo muy mal por eso. Yo soy madre de familia y necesito del trabajo y ya el turista cuando uno se le va a acercar, 'no, no me toques, o quítate”, declaró Carmen Payares, masajista.

Asimismo, los turistas piden no ser acosados ni estafados.

“Cuando pasa eso ya no quieres ni regresar porque te sientes estafado. Hay veces que llegan y les dices que no y a la fuerza te quieren tocar y no te dan ganas de regresar y afecta mucho el turismo”, afirmó Giovanni López, turista mexicano en Cartagena.

Desde la Corporación de Turismo de la capital de Bolívar, su presidenta, Natalia Bohórquez, le recomienda a los viajeros consultar primero el precio de un producto o servicio antes de comprarlo.

“También es muy importante que se verifique la formalidad del prestador con quien se va a optar un servicio o una experiencia”, agregó Natalia Bohórquez.

La masajista finalmente no recibió el millón de pesos que cobró, pero tampoco fue denunciada.

Turistas y nativos de Cartagena se fueron a los golpes

A finales del pasado mes de marzo, en la playa Agua Azul, en el corregimiento Barú, en Cartagena, turistas y nativos de la capital de Bolívar se fueron a los golpes tras la supuesta pérdida de un millón de pesos que estaban dentro de un bolso que le dieron a guardar los visitantes a las personas que los estaban atendiendo.

Sin embargo, los nativos indicaron que la pelea se produjo debido a que los turistas estaban intentando estafarlos para no pagarles la cuenta.

La secretaria del Interior y alcaldesa encargada de Cartagena, Ana María González, compartió por medio de redes sociales que esta no es la primera vez que se presenta un violento enfrentamiento entre visitantes de la ciudad y los trabajadores de la zona.

La violenta “batalla campal” que se vivió en Cartagena quedó captada en video y se aprecia que los turistas y nativos también lanzaron sillas en medio de la confrontación.

A pesar de que se han viralizado los supuestos motivos que iniciaron la disputa, hasta el momento se desconoce si hay una denuncia oficial sobre lo ocurrido. De acuerdo con Blu Radio, la Corporación de Turismo de Cartagena, Corpoturismo, trata de ubicar a los involucrados.

La alcaldesa encargada de Cartagena le pidió al Gobierno nacional ayuda para lograr erradicar este tipo de problemas en la zona.