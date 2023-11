Influenciador que sufrió atentado en Cartagena reapareció en redes: “Me salvé gracias a Dios”

A finales del mes de septiembre de 2023, el influenciador conocido como El Negro TV sufrió un atentado en su moto tras ser interceptado en una vía del barrio El Pozón, en Cartagena, Bolívar.



En cámaras de seguridad del sector quedó registrado el momento cuando el creador de contenido fue baleado. Inmediatamente fue trasladado a un centro asistencial.

El joven de 23 años, quien cuenta con una comunidad de más de 200.000 seguidores, reveló que se salvó "gracias a Dios".

“Me salvé de la muerte gracias a Dios, me dio otra oportunidad de vida. Gracias a Él, volví a nacer”, aseguró el influenciador.

En un video que dura más de 5 minutos, le envió un mensaje a aquellos que atentaron contra su vida.

“Quiero decirle algo a las personas que me hicieron daño, que no les guardo rencor a ninguno, que los perdono por lo que hayan hecho y solo le pido a Dios que se sepa la verdad, por qué lo hicieron, quién fue el que los mandó”, afirmó.

El influenciador El Negro TV también relató qué pensó tras el atentado que sufrió en Cartagena, la capital del departamento de Bolívar.

“Cuando yo sentí esos tres impactos de bala, sentí que la vida se me acabó. Pensé en mi familia, en el dolor que iban a tener, pero nunca perdí la fe, la esperanza, de que todo iba a salir bien porque en verdad no somos malas personas”, expresó.

A su vez, resaltó que no entendía por qué alguien había enviado a sujetos a dispararle.

“La gente sabe que nosotros no nos metemos con nadie, sabe que somos unos pelados de bien, que nos gusta el desorden, el baile y, más que todo, los videos. Solo nos dedicamos a eso, a regalarles sonrisas a las demás personas. No sé porqué hay gente que no quiere ver a la otra persona bien. Y, sí, me afectaron mucho esos tres disparos”, recalcó.

Entre las secuelas de haber recibido esos impactos de bala, el influenciador El Negro TV dijo que padeció problemas de habla, afectación en cuatro órganos (entre ellos, el páncreas y el hígado) y agradeció a Dios que logró caminar porque en un momento pensó "que no podía”.

Según los médicos, el hecho de que el influenciador haya sobrevivido es un “milagro de Dios”.

Agradece estar vivo y aprovechó el video para hacerle un llamado a los jóvenes: “Ustedes creen que disfrutar es estar en fiesta, bebiendo, pero no. La vida hay que saberla disfrutar. Los jóvenes están perdidos en las calles. Recapaciten y cuiden a su mamá, a su papá, a su familia. Un joven no piensa en su mamá ni en sus hermanos cuando le quitan la vida a otra persona, ellos no saben qué se siente el dolor ajeno”.