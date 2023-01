Invertirían $250 mil millones en un hospital de Cartagena y cuatro años después sigue en ruinas

Las obras de remodelación iniciaron en el 2015, pero tiempo después las obras se paralizaron y el centro de salud, en el barrio Nelson Mandela, fue abandonado.

El alcalde de la época, Dionisio Vélez, hizo un préstamo de $250 mil millones para invertir en remodelación de hospitales, puestos de salud, colegios y vías. entre dichas inversiones el Hospital de Nelson Mandela sería uno de los más beneficiados.

Sin embargo, los vecinos del sector cuentan cómo el puesto de atención médica, que sería de beneficio para la comunidad, pasó a convertirse en un riesgo para la seguridad del barrio.

“Está metido dentro un monte. Está la cuestión de las barreras invisibles, entonces, por acá no se puede coger porque están expuestos a que los asesinen”, dijo Pedro Anaya, habitante del barrio Nelson Mandela de Cartagena.

Asimismo, José Miguel Pérez, vecino de la zona, aseguró: “aquí llegaron a mejoranos la situación por medio de la salud, y resulta que han es empeorado más. Hay gente que ha tenido problemas”.

De acuerdo con el Departamento Administrativo Distrital de Salud, Dadis, la obra no fue inaugurada por la falta de algunos avales.

“Se requieren unos permisos que deben ser avalados por el Ministerio de Salud. También, el tema de titulación de predios, que debe estar de acuerdo con la norma. Esto no se dio al inicio y nosotros debemos tener todo esto subsanado para reiniciar obras”, señaló Antonio Sagbini, director del Dadis.

En el barrio Nelson Mandela habitan cerca de 45 mil personas, cuyo punto de atención más cercado sería el hospital abandonado.