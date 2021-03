“Jamás te vamos a olvidar”: sentida despedida de Silvestre Dangond a Jorge Oñate, su padrino

A las 9:00 de la mañana inició el traslado del féretro de Jorge Oñate hacia La Paz, la tierra que lo vio nacer el 31 de marzo de 1949 y que hoy lo llora y le canta.

“Tres días de duelo, lo mínimo que podemos hacer, día cívico por esta pérdida que hemos tenido, que llora no sólo La Paz, Colombia, el mundo entero, sino el vallenato”, dijo Martín Zuleta, alcalde de La Paz.

Sobre la tarima que lleva el nombre de Jorge Oñate en la plaza Olaya Herrera, su familia, sus amigos y paisanos, se unieron para exaltar la memoria del artista que hizo famosa la tierra de la almojábana.

"Primeramente, le doy gracias a Dios y, después de Dios, a todos sus seguidores, a todos sus amigos, decirle al pueblo colombiano que su historia, su nombre no va a quedar en el olvido, desde hoy activamos la dinastía Oñate completa", aseguró Jorge Luis Oñate, hijo del jilguero de América.

Entretanto, Silvestre Dangond cantó ‘El jilguero’, que cuenta la historia de Jorge Oñate, su padrino.

“Mantengo mi posición que así no era, así no era, pensé que Dios me lo iba a regalar por muchos años más, pero aquí estamos, padrino, jamás te vamos a olvidar”, aseguró el artista.

Al ruiseñor del Cesar, en sus 50 años de carrera musical, lo acompañaron 8 reyes vallenatos, con quienes escribió páginas doradas en la historia de la música de los juglares.

En La Paz, no sólo despiden a Jorge Oñate como artista, allí también será recordado como político y deportista, además de practicante y amante del fútbol.