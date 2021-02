Jefe de limpieza de un hospital será la primera vacunada contra el COVID en Barranquilla

Liseidis Pérez Salas, quien desde hace 13 años se desempeña en el área de desinfección y limpieza de la red pública hospitalaria de Barranquilla , será la primera en ser vacunada contra el COVID-19 en la ciudad.

“Cuando me dijeron ‘Lise, ¿te quieres poner la vacuna?’ Dije claro, si eso era lo que nosotros estábamos esperando, la cura para poder estar más confiados y abrazar a mi papá que tiene 63 años y a mi mamá que tiene 63 años”, cuenta emocionada la líder de aseo en el hospital Adelita Char.

Esta mujer de 42 años ha sido clave para salvar la vida de muchas personas que han ocupado durante la pandemia las unidades de cuidados intensivos del Adelita de Char.

“Claro que sí tenemos contacto, porque nosotros al descanecarles a ellos las secreciones, a los pacientes, eso es tener contacto”, advierte.

Liseidis cuenta las horas que faltan para recibir la primera dosis de la vacuna de Pfizer para volver a abrazar a su familia sin temor.

“Tuve tiempo que los miraba desde lejos, ellos me miraban y les decía: no, mejor no abrazarlos porque yo puedo ser paciente asintomático y no quiero traer el virus a mi casa”, narra.

Las vacunas son almacenadas en el ultracongelador instalado en el centro de acopio de la sede de Salud Pública del Distrito.

“Iniciamos la fase uno con talento humano de las instituciones de salud de la primera línea y atención UCI, urgencias y hospitalización. 2556 dosis para igual número de personas en las unidades hospitalarias Adela de Char y Hospital Barranquilla”, explica Humberto Mendoza, secretario de Salud de Barranquilla.

Este jueves se espera la presencia del presidente Iván Duque para iniciar el proceso de vacunación a las 7:00 de la mañana.