Un homenaje que no fue: Jorge Oñate no pudo disfrutar anhelado tributo en el Festival Vallenato

En el parque La Leyenda Vallenata todavía permanece un pendón de la versión 53 del Festival Vallenato, que se iba a realizar en honor a Jorge Oñate . ¿Qué pensaba el jilguero de América de tan anhelado homenaje?

“Creo que faltaba este homenaje, no podemos desconocer que hay muchos festivales que me han homenajeado y me están homenajeando, pero el Festival Vallenato es el más grande reconocido, no en Colombia solamente, en el mundo”, dijo Jorge Oñate, Q. E. P. D., en septiembre de 2019.

Con la aparición de la pandemia del coronavirus COVID-19 , la máxima fiesta de acordeones tuvo que ser aplazada para septiembre de 2020, pero se hizo de manera virtual y sin homenaje.

“¿Por qué no se hizo virtualmente? Porque nosotros consideramos que Oñate debe ser presencial, es una figura, un hito dentro de la música, muy respetable. Entonces, yo creo que tenemos que esperar”, dijo en su momento Efraín Quintero, vicepresidente de la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata.

El coronavirus, empecinado con el artista, lo llevó a la clínica el pasado 18 de enero de 2021 y, con otras patologías, lo privó de disfrutar del máximo reconocimiento a sus más de 50 años de historia musical.

“Yo nazco con el festival, me oyen los señores de la disquera en el primer festival. Yo vivía en Bogotá , venía a los festivales y así me hacen propuesta para grabar”, comentó Jorge Oñate en septiembre de 2019.

El jilguero de América, con su canto, cautivó a una gran fanaticada que también esperaba el homenaje en el festival.

El tributo ahora será póstumo en la plazoleta de la Gobernación del Cesar, en Valledupar . La muerte de Jorge Oñate, ícono del vallenato , se produjo por complicaciones de salud que tuvo tras vencer al COVID-19 .