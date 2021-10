José Ricardo Villafañe, recién elegido rey vallenato, fue denunciado por su expareja por violencia

José Ricardo Villafañe, el recién elegido rey vallenato, está involucrado en un proceso penal que se le adelanta desde noviembre de 2020 por presunta violencia contra la mujer por una denuncia que interpuso su expareja Nahomis Viera Suárez.

El caso fue puesto al descubierto por su propia exnovia, de 23 años, que emitió un comunicado al enterarse de que el músico había sido coronado rey del Festival de la Leyenda Vallenata el 17 de octubre.

“El nuevo rey vallenato casi me mata”, expresó la joven en la nota.

El presunto ataque ocurrió en un hotel de Valledupar la noche del 31 de octubre de 2020.

“Fui agredida brutalmente por José Ricardo Villafañe, ese al que hoy llaman rey vallenato. Busco por este medio que se haga justicia, que castiguen esos actos tan brutales y tan atroces”, declaró.

Según Nahomis, él “me fracturó a puñetazos los dientes, me dejó hematomas e inflamaciones por mi rostro y cuerpo, convirtiendo esa noche en la pesadilla de mi vida y en la pesadilla de toda mujer”.

Para la joven que denunció a José Ricardo Villafañe, “el Festival Vallenato no es solo una corona, son nuestros valores, nuestra identidad, es patrimonio de la humanidad”, por lo que cuestionó que lo eligieran ganador.

Rodolfo Molina Araujo, presidente de la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata, se pronunció y sostuvo que "no podemos juzgar ni prejuzgar a nadie, nosotros creemos en la idoneidad, en la seriedad y el cumplimiento de las personas. Si la justicia toma una decisión, nosotros nos acogemos a esa decisión. Obviamente, no ha tenido ninguna decisión en justicia, entonces no podemos juzgar a nadie".

Por su parte, Daniel Enrique Mora Vega, abogado de José Ricardo Villafañe, manifestó que su cliente “fue vinculado formalmente desde febrero de este año a un proceso judicial, es decir, está en curso, y deberá surtir cada una de las etapas procesales subsiguientes. Esto significa que su presunción de inocencia permanece incólume”.

Las audiencias de formulación de acusación y preparatoria de juicio se reprogramaron para febrero de 2022, luego de su aplazamiento en pleno Festival de la Leyenda Vallenata por excusa del defensor del acordeonero.

