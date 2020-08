Joven al que le cortaron un brazo dijo que vio a su atacante con un machete sin imaginar qué pasaría

El joven gay al que le cortaron un brazo en Sincelejo habló con Blu Radio sobre su situación actual y qué pasó el día que un menor de edad lo atacó.

Luis, de17 años, relató que su agresor le hacía bullying constantemente por ser homosexual.

Afirmó que jamás negó su condición sexual y la gente lo notaba por su forma “de ser, de hablar, de caminar”.

Agregó que su agresor es hijo de una amiga de la familia a quien siempre acompañaba a hacer el mercado.

El día del ataque, contó, “estaba vendiendo unos fríjoles y él pasó con una burla y más risa y molestando”.

“Le dije que me respetara (…) Yo contigo no me hablo, tú para mí moriste”, fue la reacción que, sostuvo, tuvo con el menor que lo matoneaba.

Luego vio cómo el atacante “venía caminando con el machete, no venía corriendo”, por eso “no pensaba que me iba a dar”.

Y sucedió lo inevitable: lo atacó de frente y Luis vio cómo su “brazo inmediatamente cayó en el suelo”.

Ahora, ya en casa, el joven dijo que se sentía “despreciado”, pero que recobrará fuerzas “para salir adelante”, terminar sus estudios de bachillerato -cursa noveno grado- y aprender de gastronomía y belleza, a lo que quiere dedicarse en el futuro.

Su situación despertó la solidaridad de varias personas que están recaudando fondos para ayudarle con una prótesis.

