Joven colombiana fue hallada muerta en carretera de Ecuador: su esposo es el principal sospechoso

Un verdadero drama viven los familiares de Katherine Jiménez, una colombiana que fue asesinada en la ciudad de Guayaquil, Ecuador . Los parientes de la mujer claman a las autoridades faciliten el proceso de repatriación del cuerpo. También piden que el hijo de la víctima sea traído de vuelta a territorio nacional.

La enfermera, oriunda de Barranquilla , había sido reportada como desaparecida el 18 de septiembre de 2020. Según una de sus amigas, ella estaba atravesando por un proceso de separación con su pareja.

“No te he contado que estoy buscando alquilar un apartamento porque de verdad no soporto verlo, no lo soporto, lo detesto. Esto me ha tenido mal. Yo sí creo que un cambio de ambiente me hará sentir mejor”, expresó la fallecida a su allegada mediante una nota de voz.

El cuerpo de la enfermera fue hallado al lado de una carretera totalmente desnudo y con signos de violencia. Su esposo se convirtió en el principal sospechoso.

Michael Jiménez, hermano de la víctima, habló sobre el esposo de Katherine: “Sí sospechamos cuando supimos que ella y él ya no vivían juntos. Ellos tuvieron muchos problemas. De la relación de ellos no sabemos mucho porque no lo conocimos en persona”.

Al dolor de la pérdida se suma el no poder sepultarla en Barranquilla, su tierra natal. Por lo anterior, los familiares piden al Gobierno que les ayude a repatriarla y traer también a Colombia a su pequeño hijo.

“Ella tuvo aquí a un hijo con otra pareja y se lo llevó para Ecuador. El niño está solo allá y queremos que nos lo traigan”, dijo Francia Parra, madre de la víctima.

La pareja de Katherine es investigada por las autoridades ecuatorianas, que no descartan que esté detrás del feminicidio.

