Joven colombiano que sufre de gigantismo sueña con salvar vidas

Desde niño Herneys Torrenegra deseaba ser alguien grande en la vida, lo que no imaginó es que una pequeña masa alojada en su glándula pituitaria lo haría más gigante de lo que soñó. El síndrome de acromegalia, conocido como gigantismo, ha hecho crecer más sus huesos, sus manos y cada parte del cuerpo.

“El médico me dijo que si no se operaba podría morir, de esa uno no se salva, pero sí hay la posibilidad de que uno viva otros días más y gracias a Dios ahí está mi hijo como ejemplo de las enfermedades”, destaca Ingrid Jiménez, mamá de Herneys.

El apoyo de su familia y los médicos ha sido fundamental para hacer más llevadero su diagnóstico y las dificultades que enfrenta por su condición. Aunque su madre no es diseñadora de modas, ella misma le confecciona la ropa.

Herneys fue sometido a una cirugía para evitar que sus órganos sigan creciendo y mejorar su calidad de vida.

"Le dan toda la medicina, gracias a Dios. Se baña solo, come solo y se cambia solo" recalca Jiménez.

La fe y ganas de vivir de este joven colombiano aumentan cada día, gracias al apoyo de su mamá.