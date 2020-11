Joven guajira evitó que su expareja la ahorcara prometiendo que iba a volver con él

Kelly Asís Miranda, una administradora de 27 años, denunció a Rogelio José Primera Villegas, con quien mantuvo una relación de casi dos años en Barranquilla, luego de que él supuestamente intentara matarla.

Dice la mujer que las peleas constantes y las amenazas del sujeto, abogado de profesión, hicieron que ella lo dejara en agosto pasado.

“Salía con comentarios machistas, celosos, me decía cosas como ‘si te veo con otra persona te voy a matar, si me pegas cachos te voy a matar’. Yo no podía tener amigos”, dijo la joven a El Heraldo al hacer público su caso.

Tras dar por terminado el noviazgo, Kelly volvió a La Guajira, pero a finales de octubre regresó a Barranquilla por una entrevista de trabajo y Rogelio se enteró.

En la noche, afirma, él llegó a una reunión que ella tenía con unos amigos y tuvo que irse porque el abogado empezó a discutir.

Dos días después volvió a pelear con la joven por teléfono y luego “me envía desayuno, me recoge, se muestra como una persona diferente, estaba calmado, me dice que hablemos. Yo bajo, me monto en su carro. Él insiste en que vaya a su apartamento para hablar más tranquilos”, relató la mujer.

Fue así como arribaron al hogar que compartieron por unos meses.

“Veo que había desmontado todo, había quitado el televisor, había quitado el espejo, las decoraciones, todo lo había quitado. Le digo que me sentía mal, que tenía miedo, que me dejara ir, él no accede y me pide que hablemos. Me agarra y me sienta en una esquina de la cama, él al frente”, dijo la joven al diario barranquillero.

Entonces Kelly le expuso “los motivos por los cuales quiero terminar y él me agrede, se me lanza y empieza a ahorcarme. Pone sus piernas sobre mi cabeza, empieza a ahorcarme, me estaba asfixiando, luego me suelta. Le digo que casi me mata. Vuelvo a decirle que quiero terminar con él, él no acepta, me agarra otra vez del cuello y me pone contra la pared, intenta ahorcarme otra vez”.

Para librarse del ataque, según la joven, decidió mentirle y le pidió que la soltara con la promesa de que iban a regresar.

“Voy a volver contigo, te amo, no me sigas pegando porque después no vamos a volver”, afirma que le repetía, hasta que él se calmó y se alejó.

“Él me dice ‘yo planeé esto desde el día anterior, no dormí’. Me señala que amaneció en una silla junto a la ventana esperando para irme a recoger. Que él sabía lo que estaba haciendo, que él se hacía responsable de las consecuencias que tenía y que las asumía”, agregó.

Con los ojos rojos y débil, Kelly le pidió a su supuesto agresor que la llevara a una droguería para que le dieran algo, pero allí le recomendaron ir a urgencias.

Recibió 18 días de incapacidad y al salir del servicio él estaba esperándola.

“Me pidió perdón y me llevó a la casa”, dijo.

La joven denunció el ataque ante la Dijín y, aunque le dieron una orden de protección, “cuando salgo me da miedo de que me esté esperando, que quiera vengarse de mí”.

Rogelio, el señalado agresor, no ha querido pronunciarse.