Joven no pudo ir a su grado por cáncer que padece, pero recibió su diploma en el hospital

Elvis González es un estudiante de Diseño Gráfico de la Universidad Autónoma del Caribe, pero por problemas de salud no pudo recibir su diploma en la ceremonia de grado. No obstante, el rector fue hasta donde el joven está siendo atendido para entregárselo.



Puede ser de su interés: Niña genio entrará a la universidad con tan solo 9 años de edad: estudiará Medicina

Hasta la habitación 401 de una clínica en Barranquilla llegó vestido con toga el rector de la Universidad Autónoma del Caribe, Mauricio Molinares.

Su presencia despertó la inquietud de Elvis, quien está hospitalizado por quebrantos de salud a raíz de un cáncer que padece. Esta situación no le permitió asistir a la ceremonia de grado. Pero allí estaba el rector para graduarlo.

Publicidad

“Hermano, felicitaciones, vamos a graduarte. Los médicos, al parecer, no permiten que tú puedas ir a graduarte en la universidad, pero si tú no vas allá, nosotros venimos acá a graduarte. Aquí en esta bolsa yo he traído tu toga y tu birrete. Yo ya me he acabado de mudar aquí abajo en la puerta de la clínica. Entonces, nada, ¿estamos listos?”, le dijo el rector Molinares a Elvis.



En cuestión de segundos, la habitación quedó convertida en el mágico lugar donde Elvis recibió no solo su diploma, sino un reconocimiento especial por su disciplina y constancia.

“A la Universidad Autónoma del Caribe muchas gracias por todo el apoyo y por toda la dedicación que me dieron para poder convertirme en un profesional”, declaró el recién graduado.

Este muchacho cumplió su sueño de niño y ahora, con el mismo empeño y valentía que lo caracteriza, tiene como propósito no dejarse vencer por la enfermedad que lo aqueja.