Joven promesa del boxeo quedó fuera de combate por culpa de un delincuente

Rafael Macea, de 20 años, representaría a San Andrés en los Juegos Nacionales en septiembre. El pugilista fue atacado cuando departía con amigos.

En un video de seguridad quedó registrado el momento en que un sujeto se acerca al muchacho por la espalda, le tira una botella y posteriormente lo ataca con un arma cortopunzante.

“Yo estaba descuidado hablando por teléfono cuando sentí la botella, me la reventó y me dañó el dedo, yo salí a preguntar por qué había hecho eso y el sacó un cuchillo y me tiró”, relató Rafael Macea.

De acuerdo con los médicos, la lesión que sufrió en la mano izquierda hizo que perdiera la movilidad en uno de los dedos, por lo que la posibilidad de volver a practicar boxeo es muy baja.

“La determinación la toma un médico, si él puede seguir en el boxeo. Yo espero que sí, yo todo lo pongo en manos de mi Dios”, dijo Nelson Manchego, su entrenador.

Por su parte, los familiares de Rafael insisten en que el culpable debe recibir todo el peso de la ley e impusieron una denuncia contra el agresor, que continúa libre y sin ningún tipo de restricción.

“Que pague porque le ha truncado la oportunidad a mi hijo de ir a representar a San Andrés en los Juegos Nacionales en Barranquilla, y posiblemente, también el deseo de ser un boxeador profesional a nivel mundial”, expresó Maribel García, madre del joven agredido.