Joven salió a montar bicicleta y horas después lo encontraron muerto en un río

Un verdadero drama vive la familia de Adrián Orozco, un joven ciclista en Santa Marta . Salió de paseo con sus amigos a montar bicicleta, pero horas después llamaron a su madre a decirle que había desaparecido. Posteriormente, fue hallado sin vida en un río.

Los peritos del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía se encuentran realizando las investigaciones pertinentes para saber qué le pasó a Adrián.

La primera hipótesis apunta a que el joven de 18 años se resbaló de un peñasco, cayó a un río y se ahogó. El cuerpo fue encontrado por sus mismos familiares.

Gustavo Orozco, su hermano, lo recuerda como un joven con ganas de estudiar y salir adelante: “Era un pelado que quería estudiar deporte en la universidad de Magdalena ya que yo estudio allí. Me decía que cuando entrara yo le iba a ayudar con los trabajos”.

Según su allegado, él no entiende todavía qué le pasó a su hermano: “Los amigos dicen que duraron horas buscándolo, pero no me dijeron si se cayó o lo empujaron, nada. Llegaron hasta con la bicicleta, su ropa y sus zapatos”.

El capitán Richard Chahin, jefe de operaciones de los bomberos de Santa Marta, habló sobre esta muerte.

"Al parecer él se resbaló y al tirarse al río lamentablemente se ahoga. Se da un aviso rápido a los compañeros y horas más tarde se hace recuperación del cuerpo ya sin vida", dijo el rescatista.

En lo que va corrido de 2020 se han registrado cuatro víctimas fatales que han sufrido accidentes en los ríos de las faldas de la Sierra Nevada de Santa Marta.