Jóvenes cartageneros ‘pasan trabajo’ consiguiendo empleo

El 70% de las personas considera que es difícil conseguir un puesto en La Heroica, según una encuesta realizada en 2018 por Cartagena Cómo Vamos.

La mayoría de los jóvenes afirma que es casi imposible obtener un empleo.

La pregunta que se hacen constantemente es: ¿cómo consigue uno experiencia laboral si las empresas no dan oportunidad de trabajar?

Según el Observatorio Laboral de Cartagena, la cuarta parte de la población juvenil no tiene trabajo y cerca del 65% son mujeres.

Cerca del 25% de los jóvenes, entre los 14 y 28 años, no trabaja.

Para los expertos, formarse académicamente es indispensable para aplicar a cualquier tipo de empleo; sin embargo, los jóvenes piden a las empresas que sean más flexibles en sus procesos de selección.