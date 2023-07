Jóvenes en Cartagena lanzaron a un perro desde un puente peatonal: indignante video

Un grave caso de maltrato animal que ocurrió en Cartagena quedó registrado en video y se hizo viral en redes sociales. Se trata de unos jóvenes que lanzaron desde un puente peatonal a un perro a un canal de agua.

Este hecho, calificado por muchos como cruel y repudiable, ha desatado indignación ciudadana y el reclamo de los defensores de los animales.

“El Distrito de Cartagena expresa su más profundo rechazo y hace un llamado enérgico para que cese el maltrato animal. Estos casos no pueden seguir pasando. Desde la Umata estamos trabajando día a día en campañas pedagógicas a través de nuestro programa de bienestar y protección animal”, manifestó Blanca Florián, directora de la Umata, Unidad Municipal de Asistencia Tecnicoagropecuaria de Cartagena.

Entre tanto, se conoció también la denuncia de la desaparición de perros en playas de La Boquilla, los cuales estarían siendo llevados a Turbaco, Bolívar.

“Lo que sabemos es que está viniendo un carro, está atrapando nuestros perros que se encuentran en excelentes condiciones y los están llevando a Turbaco a una hora y cuarenta de distancia de nosotros. Están quedando en unos sitios superalejados, donde no tienen comida, no tienen agua, no tienen ningún tipo de protección con lo que contaban en nuestra playa”, aseguró Ana Duque, directora de la Fundación Huellitas del Mar.

De acuerdo con Duque “al momento tenemos siete perros desaparecidos de los cuales ya hemos encontrado dos y seguimos en la búsqueda” del resto.

La directora de la fundación, que hasta el momento ha hecho más de 810 esterilizaciones de perros en La Boquilla, hace un llamado para que se esclarezcan estos hechos.

“Hacemos un llamado a que obviamente estén atentos a lo que está pasando en nuestra playa porque son perros que están muy bien cuidados, todos están esterilizados, tenemos un control de la población para que, por favor, revisen en las cámaras, en los edificios, con la comunidad qué es lo que está pasando porque lo que también tenemos conocimiento es que alguien está pagando para que cojan nuestros perros y los boten en Turbaco”, manifestó.

En algunas ocasiones, terceros han manifestado su inconformidad por los perros en la playa.

“Hemos recibido comentarios de algunos edificios, de algunos hoteles, que no están conformes con la presencia de los perros, pero nunca han ayudado es en tema de esterilizaciones y para nosotros que nos gustan los perros somos los que tenemos controlado el tema en la playa”, señaló.

Según Ana Duque, la fundación ha entregado 22 perros en adopción.