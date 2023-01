Juan Carlos Gossaín, exgobernador de Bolívar, salpicado en proceso del cartel de la hemofilia

La Contraloría profirió un fallo de responsabilidad fiscal que vinculó no solo al exmandatario, sino también a tres funcionarias más y dos IPS.

En el fallo, el ente reveló que el detrimento, superior a los $26 mil millones de pesos, es consecuencia de los pagos que la secretaría de Salud de Bolívar realizó, entre el año 2012 y 2014, a varias IPS para la supuesta atención integral de pacientes con hemofilia cuando dichos servicios médicos debían estar a cargo de las EPS a las que estaban afiliados.

“Nos dedicamos fue a investigar por qué se dieron los pagos a unas IPS que no tenían contrato con el departamento, y luego nos dimos cuenta que esas mismas IPS tampoco atendieron a esos pacientes. Esos pacientes sí estaban registrados como hemofílicos, pero los están atendiendo otras IPS”, señaló José Miguel Char, contralor delegado de la Unidad de Investigaciones Especiales Contra la Corrupción.

El fallo de primera instancia, del llamado cartel de la hemofilia, salpica con responsabilidad fiscal al exgobernador Juan Carlos Gossain Rognini, a Ana María del Carmen Álvarez Castillo, exsecretaría de salud de Bolívar, a Nacha Newbal Jiménez, directora de Aseguramiento y Prestación de servicios de salud, y a Candelaria Valdelamar Martínez, representante legal del Hospital La Divina Misericordia de Magangué, Bolívar.

Asimismo, a dos IPS que recibieron supuestos pagos.

“Esos pagos se hicieron amparados en unas tutelas, esas tutelas la mayoría fueron tutelas falsas, no existieron las tutelas, nosotros fuimos a los juzgados solicitamos pruebas y esas tutelas en la mayoría no existieron”, completó el contralor delegado.

La defensa de los responsables fiscales tiene un plazo de diez días para apelar la decisión.