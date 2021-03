Jueza negó solicitud de invasores de Ciudad del Bicentenario en Cartagena

El Juzgado Tercero Penal de Cartagena negó la solicitud de los invasores de Ciudad del Bicentenario, en el marco del litigio de tierras entre la familia Hernández y la Fundación Santo Domingo.

“De forma categórica, la jueza aseguró que los argumentos usados por los invasores de los predios y su abogado no son claros, que sus pretensiones no tienen fundamento y que las supuestas falsedades en las que, según ellos, habría incurrido la fundación, no existen”, aseguró Francisco Bernate, representante de la institución.

Así mismo, la togada manifestó que los documentos que el apoderado de los demandantes, Ángel María Carrillo, quiso tachar de falsos cumplen con todos los requerimientos establecidos por la justicia colombiana y no han sido anulados por autoridad competente alguna.

Con esta decisión se desvirtúa la afirmación que, hasta el momento, los Hernández habían ratificado, según la cual habían sido despojados de sus tierras por la Fundación Santo Domingo.

Tras el fallo, que se encuentra en firme, se evita la acción de frenar la construcción del colegio que está siendo apoyado por parte de Shakira y que beneficiará a más de mil niños de Villas de Aranjuez.

La decisión judicial se suma a los fallos emitidos, en los últimos años, por parte de juzgados administrativos, autoridades policivas, jueces y altas cortes, en los que se ha ratificado la legalidad del Macroproyecto de Vivienda de Interés Social más grande del país, Ciudad del Bicentenario.