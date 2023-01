Kankuamos paralizan vía Cesar-La Guajira para exigir un nuevo resguardo

El grupo indígena bloqueó la carretera para pedir al Gobierno nacional que le permita independizarse del cabildo que lidera Jaime Arias.

Los autoproclamados indígenas Chiskuintya piden que se les posesione, a lo que la Alcaldía de Valledupar responde que no se hará el reconocimiento hasta que no se cuente con el aval del Ministerio del Interior.

Según Jaime Arias, quien lleva 23 años como cabildo gobernador, la división en dos del resguardo Kankuamo no es viable.

"Existe una sola organización indígena, cabildo indígena del resguardo kankuamo. En esta semana que pasó acabo de firmar dos convenios con la Alcaldía", afirmó Arias.

Los kankuamos, que no apoyan a ninguno de los dos líderes, esperan que los recursos del resguardo sean manejados de manera transparente.

“Yo quiero que a los pueblos no los olviden, porque yo sé que ellos tienen derecho de pedirle al gobierno, el gobierno les da, pero ellos no hacen el ejercicio que les corresponde”, consideró Gustavo Cáceres, un agricultor de la región.

De dar resultado la protesta, el nuevo resguardo kankuamo inicialmente abarcaría los corregimientos de Río Seco, Atánquez, La Mina y Ramalito.