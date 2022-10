La angustiosa noche que vivió San Andrés por el huracán Julia: “Gracias a Dios, todo salió bien”

Sanas y salvas están las personas que acudieron a los refugios habilitados en San Andrés para protegerse de los fuertes vientos que dejó sentir a su paso el huracán Julia .

En la mañana de este domingo, 9 de octubre de 2022, cuando las condiciones del clima mejoraron, un equipo de Noticias Caracol se desplazó hasta cada uno de los refugios para verificar la situación. El primero fue el colegio Flowers Hill, en el sector de La Loma.

Publicidad

“Gracias a Dios, todo salió bien, recibimos aproximadamente 20 y pico refugiados junto a la Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría de Salud y Cruz Roja”, aseguró Macario Bowie, encargado del refugio Flowers Hill.

En estos momentos, los refugiados, la mayoría adultos mayores, ya regresaron a sus casas y otros se fueron para donde familiares. “El balance ha sido positivo, ya siendo las nueve de la mañana, hemos desalojado los refugios, las personas se dirigieron nuevamente a sus hogares y el balance es positivo”, apuntó Bowie.

Publicidad

Siguiendo la ruta de La Loma, el equipo periodístico llegó hasta el refugio de la Casa Lúdica del Cove, donde no encontró a nadie, y de allí pasó a la zona norte de la isla.

Publicidad

En un punto Vive Digital de Sarie Bay solo permanecía un adulto mayor acompañado de su perrita y quien les está solicitando a las autoridades que le permitan quedarse unos días, ya que no tiene dónde ir.

“Estoy bien, no han descuidado la alimentación, me he podido bañar, a pesar de que no hay ducha, pero en realidad tengo que agradecerle a la gente que atendió acá. Mi situación en estos momentos es que donde vivía se cayeron tres paredes y el techo, en el momento no tengo a dónde ir”, señaló Carlos Cortés Gaitán, refugiado.

Publicidad

Según las cifras del Comité Departamental de Gestión del Riesgo, 71 personas acudieron a los siete refugios habilitados ante el paso del huracán Julia por San Andrés.