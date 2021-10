La banda de la paz: niños del barrio Nelson Mandela invierten su tiempo libre en la música

En el barrio Nelson Mandela de Cartagena las calles se alegran con la banda de la paz, integrada por varios niños que con la música le han ganado la batalla al ocio y a los flagelos que los ponen en riesgo.

Hace cuatro años los niños del barrio Nelson Mándela, en la zona industrial de Cartagena encontraron una oportunidad para invertir su tiempo libre.

Con la creación de una banda de paz afinaron su corazón al ritmo del bongo, los platillos y la lira.

“Los niños pasábamos en la calle, cada día nos fue gustando más y más y nos apasionaba cuando nos tocaban presentaciones, vamos vamos y llegábamos un poco”, contó Saray Manjarrez, integrante de la banda de paz.

La idea fue liderada por el intendente Jhon Hernández, quien, aunque no es músico profesional, elaboró varios instrumentos de manera artesanal con baldes, latas y hasta botellas plásticas para que los niños practicaran.

El intendente Hernández explicó: “Me siento privilegiado, privilegiado porque la Policía me ha permitido, y me sigue permitiendo, dejarles este legado a estos muchachos”.

Con donaciones de empresas y recolectas de los habitantes del barrio han logrado comprar instrumentos.

Actualmente son cerca de 180 niños que le cogieron el ritmo a esta banda de paz, que no ha dejado de sonar en las calles de Nelson Mandela, porque incluso en pandemia practicaron y tocaron de forma virtual.

“La verdad me gusta bastante la experiencia y más que todo porque ya llevo mucho tiempo aquí y he aprendido a tocar muchos más instrumentos y la verdad me siento como uno dice acá elegante”, indicó Juan Granados, integrante de la banda de paz.

Estos niños son el orgullo de esta comunidad porque gracias a la banda de paz se han alejado de algunos flagelos que afectan a esta zona como son los grupos de pandilla y microtráfico.

“Es tal la pasión por la música que tienen los niños y el intendente Hernández que no paran de soñar, su próxima meta es aprender a tocar otros instrumentos y crear una orquesta”, expreso el comandante de la Policía de Cartagena, Nicolás Zapata.