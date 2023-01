La pesadilla de los Thomas Maury: tres murieron por coronavirus, dos permanecen en estado crítico

Se desconoce cómo esta familia de Malambo, en el Atlántico, adquirió la enfermedad. El papá y dos hijos fallecieron. La mamá permanece en cuidados intensivos.

Luchando contra el coronavirus falleció Yojaris, de 42 años, a los pocos días murió Édinson, de 46, y hace algunas horas perdió la batalla Marcos, el padre de los Thomas Maury, quien tenía 75 años.

Otro hermano y la mamá permanecen hospitalizados. Efraín Bello, allegado a la familia, habló sobre la tragedia.

“Un tercer hermano se encuentra en la unidad de cuidados intensivos de la Clínica General del Norte en Barranquilla y su mamá se encuentra recluida en la unidad de cuidados intermedios de la Clínica Adelita de Char”, dijo.

“No sabemos exactamente cómo pudo darse el punto de contagio, toda vez que los tres hermanos trabajaban de forma individual”, añadió Efraín.

Malambo, Soledad y Sabanagrande son los tres municipios donde más se ha incrementado el número de contagiados por el coronavirus en el Atlántico; ya son 1.268 los casos reportados.

“El barrio Colombia es el que ha puesto más muertos, tres de una misma familia, y es lamentable lo que está sucediendo con nuestro barrio y con el municipio de Malambo”, manifestó Pablo Yepes, líder político de Malambo.

Las autoridades hacen esfuerzos por controlar la pandemia, que no da tregua. El llamado insistente es a quedarse en casa.

“Hacemos lo humanamente posible, pero esto no lo podemos hacer sin la ayuda de Dios y la ayuda de la gente, que la gente se concientice, que todo lo que están haciendo el gobierno nacional, departamental y municipal no se puede tirar a saco roto por no acatar los decretos y por no autocuidarse”, manifestó el alcalde de Malambo, Rumenigge Monsalve.