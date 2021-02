La posición radical que tenía Jorge Oñate frente al reguetón: “eso no me va a sumar, me va a restar”

Jorge Oñate dedicó su vida al vallenato y siempre lo defendió con carácter frente a los nuevos géneros musicales. Cuando le hablaban de reguetón, el jilguero de América siempre decía no, de manera explosiva.

“Si un reguetonero me llama para cantar vallenata con reguetón, le pego una trompada y lo privo”, aseguraba el ruiseñor del Cesar fallecido este domingo, 28 de febrero de 2021 .

Una radical postura que defendía con las fortalezas de la música tradicional.

“Sigo siendo Jorge Oñate, con mi historia y mi catálogo. Entonces, yo no tengo que buscar reguetoneros ni champeteros, porque eso no me va a sumar, me va a restar”, señalaba.

En el Festival de la Leyenda Vallenata siempre discutió por una programación 100% del género, no aceptaba nuevas olas en este evento.

Un artista mediático por su manera de expresar sus ideas como defensor del vallenato auténtico y original, un trabajo reconocido con sus más de 50 discos de oro.