Ladrón en Barranquilla ha sido capturado dos veces en menos de una semana y ya quedó libre

Las autoridades lanzaron un cartel con los 34 presuntos delincuentes más buscados en la ciudad. Sin embargo, varios de ellos son reincidentes y la mayoría queda libre en cuestión de horas, como un ladrón en Barranquilla que ha sido capturado dos veces en menos de una semana, pero ya está en las calles delinquiendo de nuevo.

El primer robo en el que lo sorprendieron ocurrió en un supermercado el pasado 3 de agosto. El mismo día que lo capturaron quedó libre.

En menos de una semana el ladrón en Barranquilla volvió a atracar en otra tienda. De nuevo lo detuvieron, pero inexplicablemente hoy se encuentra en libertad.

Otro caso sonado de un ladrón en Barranquilla es el de alias ‘Jordy’, quien asaltó una miscelánea y fue entregado por su propia hermana.

El joven ya había sido sorprendido hurtando el año pasado por el mismo delito, pero lo habían dejado libre.

El coronel Jhon Sepúlveda, comandante operativo de la Policía en Barranquilla, reconoció que “tenemos que un aproximado del 70, 75% de las personas capturadas son reincidentes, los cuales tienen sus antecedentes debidamente en las bases de datos que tenemos policiales”.

David Vargas dice que este año lo han asaltado dos veces.

“Tengo una secuela en la cabeza, me quitan toda la plata, me quitan los papeles, me quitan de todo y después de que me atracan me pegan con la pistola y me pegan en la cabeza”, sostiene.

El coronel Sepúlveda expresó que es probable que un ladrón en Barranquilla queda libre porque “en su sabiduría, los señores fiscales y jueces toman la determinación de darle a esta persona lo que allí amerite de acuerdo a su delito, ya sea intramural o simplemente dejarlo en libertad”.