Ladrón en Soledad quiso robarse un bus y acabó estrellándose con cuatro carros

Un ladrón en Soledad, municipio del Atlántico, sembró el terror entre varios conductores tras robarse un bus de transporte interdepartamental que se encontraba estacionado en la terminal. Chocó cuatro carros.



Ómar Flórez, el chofer del vehículo que fue robado, contó que todo sucedió cuando “iba a entrar en turno, estaba en rampa”.

“Estábamos tomando tinto, como siempre se hace, y nos avisaron que un loco se montó, un loco trabado, quién sabe, sacó el carro. Cuando quisimos correr detrás de él, sacó el carro y ya era demasiado tarde”, relató.

Flórez dio aviso inmediatamente a las autoridades y en medio de la persecución, el señalado delincuente chocó otros cuatro vehículos.

Uno de los afectados dijo que el ladrón en Soledad, "a lo que cogió la curva, vio el poco de carros y empezó a golpear carros y acabó con esto".

Gabriel Cotes Caballero, embestido por el señalado delincuente, afirmó que "este bus que está aquí fue el que me golpeó, me estrelló, me estremeció todo y vengo con toda mi familia, dos menores de edad -uno de dos años, uno de cinco años- y mi esposa. Gracias a Dios, los niños están bien".

El hecho no dejó personas heridas, pero sí múltiples daños materiales.

El coronel César Sarabia, subcomandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, informó que el presunto ladrón en Soledad fue capturado "y puesto a disposición de la autoridad competente por los delitos de hurto y daño en bien ajeno".