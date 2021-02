Ladrones asesinan a tiros a un instructor de fútbol que intentó detener un robo

Un joven instructor de fútbol fue asesinado por delincuentes cuando intentó detener un atraco que se registró en Barranquilla . Al identificar al asaltante, el entrenador intercedió para que no se robaran una moto y el hampón respondió disparándole y arrebatándole la vida.

Cámaras de seguridad captaron el momento en el que uno de los delincuentes disparó contra Yecid Bolaños.

Esas imágenes sirvieron para que la Policía identificara al sujeto que le disparó y lo asesinó.

“Ya tenemos identificado plenamente al autor de este homicidio. Se realizarán las actividades pertinentes para librar una orden de captura y poner en buen recaudo a la persona que causó este hecho”, comentó el coronel Julio Cabrera, subcomandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla.

Yecid había salido de su casa en el barrio El Pueblito, suroccidente de Barranquilla, en una motocicleta. Cuadras más adelante fue interceptado por ladrones a los que reconoció.

“Como conocía a uno de los maleantes, les dijo que no les hiciera nada y que no les quitara la moto. Él no tuvo compasión y enseguida le metió un tiro en el abdomen”, contó Julio Bolaños, padre del joven asesinado.

Con marchas y plantones, habitantes del barrio El Pueblito rechazaron el crimen del instructor de 25 años, que hacía parte de la fundación Con Corazón, en la que recibió varios trofeos por su labor social con menores de edad.

Yecid preparaba maletas para irse a Chile con su pareja, con quien convivía desde hace un mes.