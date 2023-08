Ladrones en Valledupar mataron a motociclista para robarle un morral: impactante video

Crece la preocupación por el accionar violento de ladrones en Valledupar, capital del Cesar, que en las últimas horas atracaron un grupo de deportistas en la cancha José Fernando Cuadrado del barrio Las Flores.



Un ciudadano que estaba cerca del lugar grabó cómo un hombre de suéter blanco, que portaba al parecer un arma de fuego, asaltó a las víctimas y huyó en moto en medio del temor de los deportistas y la mirada de asombro los transeúntes.

Un vendedor ambulante que estaba en el sitio dijo que "hubo un atraco aquí en la cancha, como a las nueve de la mañana, entonces sería bueno que la policía estuviera más pendiente a la comunidad".

Entrenadores de fútbol y padres de los deportistas pidieron mayor seguridad para estos escenarios, debido a que allí también hacen presencia niños.

Milena Muñoz, residente de la capital del Cesar, afirmó que "uno no puede salir a las calles porque enseguida, si no salen con cuchillo salen con armas, lo intimidan a uno", y agregó que a ella "me han atracado ya tres veces".

Felipe Murgas, secretario de Gobierno de Valledupar, reconoció que “hemos visto, en comparación con el año inmediatamente anterior, un aumento en la criminalidad del 12%”.

“Hemos trabajado de la mano con la fuerza pública, infortunadamente se ha impuesto en la ciudad una actividad de asesinatos por modalidad de sicariato”, agregó.

Otro video de una cámara de seguridad evidenció la difícil situación de seguridad en la ciudad, pues se ve a dos ladrones en Valledupar abordar a un comerciante en la avenida Simón Bolívar para hurtarle un morral. Minutos después la víctima fallece.

La Policía desplegó un plan choque 360 en la ciudad el con el que busca contrarrestar todos los índices de criminalidad, en especial los de hurto y homicidio.