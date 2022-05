Ladrones tienen azotados a buses en Barranquilla: asaltan a los ocupantes y se bajan como si nada

Ladrones tienen azotada a una empresa de transporte en Barranquilla. Los mismos delincuentes han atracado en el mismo lugar a los conductores y pasajeros de buses que cubren una ruta por el suroriente de la ciudad. Los hechos han quedado registrados en cámaras de seguridad.

Utilizan la misma táctica. Un video muestra cómo se suben al bus, pagan pasajes y, una vez observan el panorama, uno amenaza al conductor con arma de fuego, lo despoja del producido del día y elementos personales, mientras el otro hace lo mismo con los pasajeros.

“Está muy peligroso. Están atracando mucho… Se montan como pasajeros de arriba hacia abajo, nos atracan allá a todos los pasajeros y a uno”, afirmó un conductor de bus asaltado.

En este otro video, el atraco lo ejecutan en la noche. Los dos que cometieron el hurto el día anterior vienen con otro cómplice que le pone un cuchillo en el cuello al conductor mientras le exige que entregue todo.

“’Dale suave’ y me ponía el cuchillo y así me llevaron una, dos cuadras, llegué hasta el CAI de Rebolo y se quedaron ahí. Me quitaron el producido y me quitaron el celular, y a los pasajeros les quitaron el celular, a algunos les quitaron las carteras”, aseguró el otro conductor de bus atracado.

Los atracos, según denuncian los conductores, se registran con frecuencia en la calle 17, en el sector conocido como Los Tres Postes.

Luego de cometer los robos, los delincuentes, cuyos rostros se aprecian claramente en los videos, bajan de los buses con tranquilidad y sin despertar sospechas entre la gente que, en ese sector, espera el paso del transporte para llegar a sus casas o sitios de trabajo.

La Policía dice tenerlos identificados y asegura que muy pronto dará con ellos.

