“Le estoy dando una orden, cúmplala”: vea por qué peleó el gobernador del Cesar con policías

Un video muestra el momento en el que el gobernador del Cesar increpa a los uniformados que estaban controlando la entrada a la ciudad con la medida decretada por el alcalde Mello Castro, hecho registrado el sábado.

Monsalvo regresaba de una finca a las afueras de Valledupar en compañía de varias personas.

Los policías intentaban hacer cumplir el decreto que restringía la circulación de personas que no estuvieran contempladas en las excepciones y el gobernador venía acompañado de su esquema de seguridad, pero al parecer también de particulares.

Los uniformados, según algunas versiones, permitieron el paso del funcionario y de sus hombres, pero no de los acompañantes que iban en otro vehículo.

La discusión subió de tono con los segundos mientras más personas intentaban entrar a la ciudad.

“Yo no le tengo miedo a tu teléfono, filma, filma todo lo que tú quieras”, le dijo el gobernador a uno de los policías y le pidió a una mujer que lo acompañaba que también grabara lo que estaba ocurriendo.

En un momento, esa persona mujer intentó separar al agente que grababa a Monsalvo y sus acompañantes.

“No me empuje, señora, no me empuje”, exclamó el uniformado.

Tres horas después, el gobernador trinó en sus redes sociales su desacuerdo con el toque de queda, pero no hizo referencia al altercado con los policías.

Para Valledupar la solución no es el toque de queda sino el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad. Que la gente pueda trabajar y llevar el sustento a sus casas conservando la salud y la vida. Hay que evitar la destrucción del empleo de miles de comerciantes y ciudadanos. — Luis Alberto Monsalvo Gobernador (@luismonsalvo) June 14, 2020

Ni el gobernador, ni la Policía, ni el alcalde de Valledupar se han pronunciado por el altercado.