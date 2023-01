Les entregaron un cadáver equivocado y se enteraron cuando lo iban a velar

La familia de Jair Roberto Cataño Rodríguez experimentó dolor y angustia al darse cuenta de la terrible equivocación.

De acuerdo con El Heraldo, Cataño Rodríguez murió el 29 de junio en la clínica La Misericordia, producto de complicaciones ligadas a dos puñaladas que recibió el pasado primero de enero.

Tras su agonía y fallecimiento, su cuerpo fue llevado a Medicina Legal para surtir los trámites correspondientes.

Sin embargo, luego de que la funeraria recogiera, preparara y llevara el cuerpo al lugar de velación, la madre de Jair, Ruby Rodríguez, descubrió que el difunto dentro del ataúd no era su hijo.

En medio de la desesperación, avisó a las autoridades.

Cerca de la 2:00 a.m., según lo que relató ante El Heraldo, la funeraria recogió el cuerpo.

Al día siguiente, lograron ubicar los restos de Jair Cataño, que aún se encontraban bajo custodia de otra funeraria en Barranquilla, a punto de ser trasladados a un municipio cercano.

El origen de la confusa situación aún no se conoce.

“La explicación que le dieron a mi hija fue que les colocaron el mismo número a los muertos y que el error era de Medicina Legal, pero en esa dependencia me dicen que el error fue de la funeraria. Todavía no sé dónde fue el error”, relató Ruby Rodríguez ante el medio local.